محمد بن مسعود - الدمام - إدارة المباني كثفت جهودها وجولاتها لإنهاء كافة أعمال الصيانة والنظافة انتهت مدارس الأفلاج استعدادها لاستقبال القادة والهيئة الإدارية بعد غد الأحد. وتفصيلاً، كانت إدارة المباني بتعليم الأفلاج بإشراف المهندس خالد المتعب قد كثفت جهودها وجولاتها الميدانية لإنهاء كافة أعمال الصيانة والنظافة بكافة المدارس بمختلف مراحلها وتهيئتها لاستقبال قادة المدارس والهيئة الإدارية لضمان انطلاقة عام دراسي جديد حافل بالجد والاجتهاد. الأفلاج الأفلاج 06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 11:37 PM إدارة المباني كثفت جهودها وجولاتها لإنهاء كافة أعمال الصيانة والنظافة مدارس الأفلاج تنهي استعداداتها لاستقبال القادة والهيئة الإدارية.. الأحد المقبل مدارس الأفلاج تنهي استعداداتها لاستقبال القادة والهيئة الإدارية.. الأحد المقبل انتهت مدارس الأفلاج استعدادها لاستقبال القادة والهيئة الإدارية بعد غد الأحد. وتفصيلاً، كانت إدارة المباني بتعليم الأفلاج بإشراف المهندس خالد المتعب قد كثفت جهودها وجولاتها الميدانية لإنهاء كافة أعمال الصيانة والنظافة بكافة المدارس بمختلف مراحلها وتهيئتها لاستقبال قادة المدارس والهيئة الإدارية لضمان انطلاقة عام دراسي جديد حافل بالجد والاجتهاد. الكلمات المفتاحية ، مدارس الأفلاج تنهي استعداداتها لاستقبال القادة والهيئة الإدارية.. الأحد المقبل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر مدارس الأفلاج تنهي استعداداتها لاستقبال القادة والهيئة الإدارية.. الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.