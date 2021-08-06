محمد بن مسعود - الدمام - 06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 11:15 PM مصادر: التصريح من توكلنا واعتمرنا شرط لدخول المسجد الحرام حفاظًا على سلامة المصلين والمعتمرين مصادر: التصريح من توكلنا واعتمرنا شرط لدخول المسجد الحرام حفاظًا على سلامة المصلين والمعتمرين نفت مصادر مطلعة ما تردد عن السماح للمحصنين بالصلاة في المسجد الحرام بدون تصريح. وقالت المصادر: "لا يُسمح بالدخول إلا بعد الحصول على تصريح عمرة أو صلاة وموعد من تطبيقَي توكلنا أو اعتمرنا؛ وذلك بهدف منع تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المصلين والمعتمرين". الكلمات المفتاحية ، مصادر: التصريح من توكلنا واعتمرنا شرط لدخول المسجد الحرام حفاظًا على سلامة المصلين والمعتمرين ،

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