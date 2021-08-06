شكرا لمتابعة خبر عن ضبط معمل مخالف للغش في التوصيلات الكهربائية بالدمام "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، عن ضبط معمل تستغله عمالة مخالفة للغش في التوصيلات الكهربائية بالدمام.

وأشارت وزارة التجارة، إلى أن التوصيلات الكهربائية تتم صناعتها داخل المعمل يدويًّا والادعاء بأنها منتجات مستوردة.

وأوضحت أنه تم ضبط أكثر من 7 آلاف توصيلة مغشوشة وعدد من الأسلاك والأفياش والمواد الأولية، لافتة إلى أنه تم إغلاق المستودع وتوقيف القائمين عليه وإحالتهم إلى الجهات المختصة.