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ضبط معمل مخالف للغش في التوصيلات الكهربائية بالدمام "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، عن ضبط معمل تستغله عمالة مخالفة للغش في التوصيلات الكهربائية بالدمام.

وأشارت وزارة التجارة، إلى أن التوصيلات الكهربائية تتم صناعتها داخل المعمل يدويًّا والادعاء بأنها منتجات مستوردة.

وأوضحت أنه تم ضبط أكثر من 7 آلاف توصيلة مغشوشة وعدد من الأسلاك والأفياش والمواد الأولية، لافتة إلى أنه تم إغلاق المستودع وتوقيف القائمين عليه وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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