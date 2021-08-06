شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مبتعث سعودي يشارك في دراسة لإنشاء رمز حضري في مدن المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يسعى المبتعث السعودي، نواف آل مشيط، للحصول على الدكتوراه في التصميم العمراني من جامعة لشبونة بالبرتغال، كما يشارك في دراسة لإنشاء رمز حضري في مدن المملكة.

كما يعمل مع مجموعة بحثية لتصميم شوارع ذات جودة معيشية عالية، في تجربة قد تثري عددًا من المواقع في الرياض ضمن مشاركة في برنامج جودة الحياة.

وذكر "نواف" أن هيكل المدينة المادي يمثل مجموعة من العناصر الحضرية، ويكون لكل عنصر حضري سمة وشكل وطابع، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وقام آل مشيط بعرض حلمه في تحسين تكوين الشوارع الشريانية في مؤتمر "إيزوف" الدولي، ما يؤثر إيجابا على سلوك المشاة، لافتا إلى أنه يسعى لفهم إدراك المشاة للعوامل البيئية المحيطة التي يمكن أن تؤثر على سلوكهم.