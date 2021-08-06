شكرا لمتابعة خبر عن مختص: الكثافة السكانية لها دور كبير في تحور وانتشار فيروس كورونا "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال أستاذ التخدير والعناية المركزة المساعد بجامعة الملك سعود، إن الكثافة السكانية لها دور كبير في تسهيل تحور وانتشار فيروس كورونا.

وأشار المختص خلال حوارها بقناة الإخبارية، إلى أن الهند والصين من أكثر الدول التي يجب الخوف منها بسبب لأن نسبة الكثافة السكانية في مساحة المتر مربع أكثر من التوقعات.

ولفت إلى أن الأماكن التي لا يكون فيها كثافة سكانية يكون حدة الانتشار أقل، موضحا أن متحور دلتا يحصد الأشخاص الذين أعمارهم أقل من 60 عاما.

وأوضح أن مسؤولية انتشار الوباء وإغلاق الدول هي مسؤولية منظمة الصحة العالمية كي تنبه الدول، لافتا:"نحن في مرحلة التطور فهو يطور سميته وانتشاره وولادته".

وتابع أن حامل الفيروس لا تظهر عليه أعراض الفيروس وتكون سميته بأنه ينشر المرض ويظن الناس بأنه سليم، ولذلك يجب أن نجعل العزل الاجتماعي مبدأ.