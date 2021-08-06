بالفيديو .. أحياء سكينة جديدة في الرياض بشوارع ضيقة وبلا مواقف سيارات كافية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عمد مطورون عقاريون على بناء أحياء سكينة جديدة بشوارع ضيقة وبلا مواقف سيارات كافية في الرياض، فيما أكد باحث في أنسنة المدن، محمد المحمود، أن هناك فجوة بين التشريع وما يطبق المطورن على أرض الواقع.

وأضاف أن بناء الأحياء السكنية بشوارع ضيفة يحد من تحركات السكان، وكذلك عدم إتاحة الفرصة للأطفال باللعب، كما لن تسمح بدخول سيارات الإسعاف والأطفال بها.

وقال رئيس قسم التخطيط العمراني، وليد الزامل، إن المستثمر يبحث دائما على الربح، مشددًا على ضرورة تطبيق ضوابط تحد من الكثافات العمرانية، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أنه يمكن الحد من هذه المشكلة من خلال السماح للمطورين بتخصيص الدور الأرضي كجراح للسيارات، مع بناء دور آخر إضافي.

يذكر أن أمانة الرياض أطلقت مشروع أنسنة الأحياء السكنية لجعلها مناسبة للإنسان، وحاليًا تعمل على أنسنة 2 من الأحياء السكنية.