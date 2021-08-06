شكرا لمتابعة خبر عن طبيب: الاستخدام المتكرر لـ"المركا" يؤثر على فقرات الرقبة ويسبب الصداع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف طبيب تقويم العمود الفقري والمفاصل، عن تأثير الاستخدام المتكرر لـ "المركا" على فقرات الرقبة.

وقال الطبيب خلال لقاء مع قناة الإخبارية، إن الاستخدام المتكرر لـ "المركا" يؤثر على فقرات الرقبة، موضحا أنه يعد سببا من أسباب الصداع.

وحذر الطبيب من النوم بالطريقة الخاطئة، حيث يتسبب الصداع بشكل كبير، لافتا يجب أن تكون الوسادة ليست بارتفاع كبير والمرتبة تكون وسط في الليونة.