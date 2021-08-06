شكرا لمتابعة خبر عن مهتم بعناية السيارات : 80٪ من محلات زينة السيارات تغش المستهلكين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد مهتم بعناية السيارات، عادل فلاتة، أن 80٪ من محلات زينة السيارات تغش المستهلكين، وأن ضمان الحماية والتظليل مدى الحياة يعد وعد وهمي.

ونصح الجميع بالذهاب للمراكز المختصة والمعروفة وشراء ما يلزمهم من زينة السيارات وخلافه، مؤكدًا أنها ستكون بجودة أفضل مما يتم بيعه وتسويقه في الشوارع، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أن الأشياء المغشوشة تضر بالسيارة، لذا سيكون من الأفضل أن يختار المستهلك هذه الأشياء من مركز موثوق فيه، وأن يكون لها ضمان وتتوافر لها صيانة، بجانب التأكد من أن من سيتولى تركيبها شخص مختص وعلى درجة عالية من الكفاءة.