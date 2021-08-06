«المرور»: لا يجوز قيادة مركبة بلوحات غير واضحة أو تالفة

الرياض - محمد عبدالله - حذر المرور السعودي، الجمعة، من قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو تالفة، مشيرة إلى أنه حال تسجيل مخالفة، فإنها تعد صحيحة.

جاء ذلك ردًا تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي» - عبر تويتر – تساءل فيه أحد المستفيدين عن الموقف من قيادة المركبة دون اللوحة الأمامية، مع وجود اللوحة الخلفية.

وكان المرور السعودي، حذر من استخدام لوحات غير عائدة للمركبة؛ كونه مخالفة مرورية تصل غرامتها إلى عشرة آلاف ريال، بينما تصل الغرامة المقررة على مخالفة «استخدام لوحات لا تعود للمركبة»، إلى مبالغ من خمسة إلى عشرة آلاف ريال، بالإضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

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