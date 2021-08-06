«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة لـ29.1 مليون

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 29.1 مليون.

وقالت وزارة الصحة، إنه من بين الـ29.1 مليون جرعة، تلقى 19.6 مليون جرعة أولى، فيما حصل 9.5 مليون على جرعة ثانية، مشيرة إلى أن عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.5 مليون شخص.

وأكدت «الصحة»، أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، مشددة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها.

وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

ونصحت بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (954) حالة مؤكدة وتعافي (1014) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10237) حالة منها (1404) حالات حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (531935) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (513387) حالة، فيما تم تسجيل (14) حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة (8311) حالة، رحمهم الله جميعاً.