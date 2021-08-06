صناعة الجنابي.. حرفة تبعث الحياة في الحديد بتفاصيل فنية دقيقة

الرياض - محمد عبدالله - سلَّطت هيئة التراث، اليوم الجمعة، الضوء على صناعة الجنابي، وتاريخها الممتد إلى آلاف السنين.

وقالت هيئة التراث في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، إنَّ صناعة الجنابي تمتد لآلاف السنين وتتطلب نوعًا من الدقة والحرفيَّة؛ حيث تحولت غايات واستخدامات الخناجر في آخر مائة سنة إلى رمزيات تراثية مختلفة فأصبحت جزءًا من الزي التراثي.

وتنقسم الجنبية إلى 4 أجزاء تشمل: «رأس الخنجر ويكون من الخشب أو قرون بعض الحيوانات، والحزام ويكون من الجلد ويلتف حول الخصر، والغمد أو العسيب ويكون من الخشب ويزين غالبًا من الفضة، والنصل أو السلة ويصنع من الحديد المصقول.