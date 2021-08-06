أول استخدام للقاح موديرنا بالأحساء

بدأ التجمع الصحي بالأحساء، في استخدام لقاح شركة «موديرنا» الأمريكية للوقاية من عدوى فيروس كورونا «كوفيد-19» وذلك في مركزي لقاح في مدينتي الهفوف التابعة للأحساء، وتحديدًا في كل من مركز لقاح مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ، ومركز اللقاح في المعهد الوطني للتدريب الصناعي «نتي» على طريق مطار الأحساء الدولي.

وأكد التجمع الصحي في الأحساء لـ«دوت الخليج»، أن الأحساء هي المحافظة الأولى على مستوى المملكة في استخدام لقاح «موديرنا»، موضحًا أن الأحساء تشهد حاليًا استقبال الراغبين في التطعيمات في نحو 30 مركزًا للقاح، بينهم مجموعة من مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات، بالأنواع الثلاثة من اللقاحات، وهي: فايزر، واسترازينيكا، وموديرنا، وهناك توسع في أعداد المراكز خلال الأيام القليلة المقبلة لاستقبال المزيد من الراغبين في التطعيم، وحث التجمع الجميع على التسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أخيرًا اعتماد لقاح «موديرنا» للتطعيم ضد فيروس كورونا، ويؤخذ على جرعتين عن طريق الحقن في العضد. وأكدت أنه فعال للوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد، كما وافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية على تسجيل اللقاح، وذلك بعد تقديم طلب تسجيله من الشركة المصنعة لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في السعودية من استيراد اللقاح واستخدامه.