مجلس التعاون: نتطلع للعمل مع المبعوث الأممي الجديد لليمن

وشدّد على دور المبعوث الأممي إلى اليمن في دعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
ونوّه بالمسيرة المهنية لهانس جروندبرج، معرباً عن أمله في أن تساعد هذه الخبرة والمعرفة في مواصلة الجهود لإيجاد حل ينهي الأزمة اليمنية، ويدعم الجهود الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن تمنياته للمبعوث الجديد هانس جروندبرج متطلعاً للعمل معه لمواصلة جهود المجتمع الدولي نحو إيجاد حلّ شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
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