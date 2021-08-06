السفارة في الصين تحذر السعوديين من بؤر كورونا الجديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت سفارة المملكة في الصين، اليوم الجمعة، المواطنين من ظهور بؤر جديدة لفيروس كورونا المستجد، مشددةً على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات الصحية اللازمة.

بؤر جديدة:

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن السلطات الصينية أصدرت تحذيرات بشأن ظهور بؤر جديدة لفيروس كورونا “كوفيد-19″ في عدد من المناطق والمدن الصينية.

وشددت الصين قيود السفر بشكل كبير في الوقت الذي تسعى فيه للسيطرة على أسوأ تفشٍّ في البلاد منذ شهور، مع وجود مئات من حالات دلتا المتحورة المرتبطة بموظفي المطار.

وسجلت الصين، الأربعاء الماضي، أعلى حصيلة يومية من الإصابات المحلية بفيروس كورونا في أشهر، في وقت كشفت حملة فحوص وتعقب مخالطين عن سلسلة من الإصابات بالمتحورة دلتا.

فحوص وعزل الملايين: وأفادت سلطات الصحة عن 71 إصابة انتقلت محليًّا الأربعاء، هي الأعلى منذ يناير، في وقت تكافح الصين أكبر تفش للفيروس منذ أشهر بإجراء فحوص تطال مدنا بأكملها وعزل ملايين الأشخاص. وكشفت النتائج الرسمية لتلك الفحوص عن عدد إصابات منخفض رغم وصول الفيروس إلى عشرات المدن الرئيسية.

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