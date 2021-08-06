الصحة تحصل على جائزة دولية عن حملتها التوعوية عيونك تكفي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - واس

حصلت الصحة على جائزة thecreativefloor “كرييتف فلور” في لندن (مسار الرعاية الصحية) وذلك نظير حملة #عيونك_تكفي التي نفّذتها مؤخراً ضمن جهودها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 والحد من انتشاره.

أهمية لبس الكمامة:

وهدفت الصحة من خلال الحملة إلى التذكير بأهمية لبس الكمامة في كل مكان وحث أفراد المجتمع كافة على الالتزام بلبسها للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره .

منتجات توعوية:

وتضمنت الحملة العديد من المنتجات التوعوية ومقاطع الفيديو التي تبيّن فوائد الكمامة، حيث تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة مختلف الجهات الحكومية.

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