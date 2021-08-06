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الصحة تحصل على جائزة دولية عن حملتها التوعوية عيونك تكفي
تهدف للتذكير بأهمية لبس الكمامة
متابعات الخليج 365 - واس
حصلت الصحة على جائزة thecreativefloor “كرييتف فلور” في لندن (مسار الرعاية الصحية) وذلك نظير حملة #عيونك_تكفي التي نفّذتها مؤخراً ضمن جهودها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 والحد من انتشاره.
أهمية لبس الكمامة:
وهدفت الصحة من خلال الحملة إلى التذكير بأهمية لبس الكمامة في كل مكان وحث أفراد المجتمع كافة على الالتزام بلبسها للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره .
منتجات توعوية:
وتضمنت الحملة العديد من المنتجات التوعوية ومقاطع الفيديو التي تبيّن فوائد الكمامة، حيث تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة مختلف الجهات الحكومية.
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