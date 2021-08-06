توقعات الأرصاد لطقس الغد: سحب ركامية وأمطار رعدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد السبت.

أمطار ورياح:

وتوقع مركز الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية، تكون مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

سحب ركامية:

كما توقع أن تتأثر الأجزاء الساحلية في جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية ممطرة، فيما تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض برياح نشطة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

شارك الخبر