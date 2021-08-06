ضبط معمل مخالف للغش في التوصيلات الكهربائية في الدمام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - الدمام

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، ضبط معمل تستخدمه عمالة مخالفة للغش في التوصيلات الكهربائية بالدمام.

ادعاء كاذب:

وأوضحت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أن التوصيلات الكهربائية تتم صناعتها داخل المعمل يدويًّا والادعاء بأنها منتجات مستوردة.

أسلاك وأفياش مغشوشة:

ولفتت إلى أنه تم ضبط أكثر من 7 آلاف توصيلة مغشوشة وعدد من الأسلاك والأفياش والمواد الأولية، مؤكدة أنه تم إغلاق المستودع وتوقيف القائمين عليه وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

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