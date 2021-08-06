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شكرا لقرائتكم ضبط معمل مخالف للغش في التوصيلات الكهربائية في الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06
ولفتت إلى أنه تم ضبط أكثر من 7 آلاف توصيلة مغشوشة وعدد من الأسلاك والأفياش والمواد الأولية، مؤكدة أنه تم إغلاق المستودع وتوقيف القائمين عليه وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
ضبط معمل مخالف للغش في التوصيلات الكهربائية في الدمام
ضبط أكثر من 7 آلاف توصيلة مغشوشة وعدد من الأسلاك
متابعات الخليج 365 - الدمام
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، ضبط معمل تستخدمه عمالة مخالفة للغش في التوصيلات الكهربائية بالدمام.
ادعاء كاذب:
وأوضحت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أن التوصيلات الكهربائية تتم صناعتها داخل المعمل يدويًّا والادعاء بأنها منتجات مستوردة.
أسلاك وأفياش مغشوشة:
ولفتت إلى أنه تم ضبط أكثر من 7 آلاف توصيلة مغشوشة وعدد من الأسلاك والأفياش والمواد الأولية، مؤكدة أنه تم إغلاق المستودع وتوقيف القائمين عليه وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
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