تطبيق توكلنا يجيب عن 5 أسئلة هامة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط تطبيق توكلنا الضوء على أبرز التساؤلات والإجابة عنها، ومن بينها الإجراءات المطلوبة في الحجر المنزلي والإجراءات المطلوب اتباعها بعد انتهاء الحجر المنزلي (اللون الأزرق).

أسئلة وأجوبتها:

وأجاب توكلنا كذلك عبر إنفوجرافيك على موقع تويتر، عن سؤال بشأن الإجراءات المطلوب اتباعها بعد انتهاء فترة الحجر المؤسسي (اللون البنفسجي)، وكذلك متى يعد الشخص معينًا؟ وما المطلوب عمله لتابع أقل من 7 سنوات قادم من السفر.

حالات المحصن في تطبيق توكلنا:

وتشمل الحالات الثلاثة ما يلي:

المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

المحصن الذي أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

المحصن الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



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