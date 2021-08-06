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تطبيق توكلنا يجيب عن 5 أسئلة هامة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

تطبيق توكلنا يجيب عن 5 أسئلة هامة

منها الإجراءات المطلوبة في الحجر المنزلي

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط تطبيق توكلنا الضوء على أبرز التساؤلات والإجابة عنها، ومن بينها الإجراءات المطلوبة في الحجر المنزلي والإجراءات المطلوب اتباعها بعد انتهاء الحجر المنزلي (اللون الأزرق).

أسئلة وأجوبتها: 

وأجاب توكلنا كذلك عبر إنفوجرافيك على موقع تويتر، عن سؤال بشأن الإجراءات المطلوب اتباعها بعد انتهاء فترة الحجر المؤسسي (اللون البنفسجي)، وكذلك متى يعد الشخص معينًا؟ وما المطلوب عمله لتابع أقل من 7 سنوات قادم من السفر.

حالات المحصن في تطبيق توكلنا:

وتشمل الحالات الثلاثة ما يلي:

  • المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس .
  • المحصن الذي أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.
  • المحصن الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
  • تطبيق توكلنا يجيب عن 5 أسئلة هامة - متابعات الخليج 365

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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