الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

توقعات بـ أمطار ورياح مغبرة غدًا على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق، يوم غد السبت.

أمطار:

كما توقع الحصيني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من الباحة وعسير وجازان وعمان والإمارات واليمن.

رياح مغبرة:

ولفت إلى أنه متوقع كذلك هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من القصيم والمدينة ونجران وغرب وجنوب غرب منطقة الرياض وشرق منطقة مكة.

توقعات حالة الطقس:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم في السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة)، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية، في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض بالعوالق الترابية وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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