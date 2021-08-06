جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق دبلوم المسؤولية الاجتماعية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالشراكة مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية البرنامج الأكاديمي دبلوم المسؤولية الاجتماعية وذلك في كلية الآداب بالجامعة بالدمام.

تأهيل وتثقيف:

ويبدأ القبول للبرنامج بدءا من العام الجامعي القادم 2021- 2022م بالتعاون مع معهد الدراسات الاستشارية والخدمات بالجامعة؛ ليكون منبراً تعليمياً ومهنياً يسهم في إعداد وتأهيل وتثقيف كل من يعمل في مجال المسؤولية الاجتماعية بالمملكة، وجاءت فكرة استحداث برنامج الدبلوم ضمن الاتفاقية الموقعة بين الجامعة ومجلس المسؤولية في يناير الماضي من العام الجاري.

إعداد كفاءات مهنية:

وأوضحت عميدة كلية الآداب الدكتورة مشاعل العكلي أن البرنامج سوف يحقق إعداد كفاءات مهنية متميزة تمتلك المعرفة والمهارة التي تمكنها من دعم وتنفيذ متطلبات برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية في القطاعات المختلفة، وتأهيل كفاءات مهنية تسهم وتشارك في تطوير وتمكين المسؤولية الاجتماعية بمجالات عملها في المجتمع السعودي.

تنمية الوعي:

وسيسهم البرنامج في تنمية الوعي بقيم المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد في معظم القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتحمل مسؤولياتها نحوها، والإلمام بأدوات تطبيق المسؤولية الاجتماعية لزيادة فعالية أداء المنظمات بما يحقق تطلعات المجتمع لاكتساب مهارات وآليات التخطيط لإستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية وبرامجها في القطاعات المختلفة، إضافة إلى اكتساب مهارات تصميم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية المستدامة.

شارك الخبر