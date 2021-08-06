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شكرا لقرائتكم 9 أماكن يمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06
– عكس اتجاه السير.
9 أماكن يمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها
منها على بعد 15 مترًا أو أقل من إشارة ضوئية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الإدارة العامة للمرور أن هناك 9 أماكن يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها.
أماكن يمنع فيها الوقوف:
ونشرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك يوضح تلك الأماكن، وجاءت كالآتي:
– الجسور.
– عرض الطريق أو في منتصفه.
– ممرات المشاة.
– على بعد 15 مترًا أو أقل من إشارة ضوئية.
– الأرصفة المخصوصة لسير المشاة.
– أماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات.
– على بعد 15 مترًا أو أقل من منعطف.
– على بعد أقل من متر ونصف من ممرات طلبة المدارس.
– عكس اتجاه السير.
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