الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

9 أماكن يمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور أن هناك 9 أماكن يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها.

أماكن يمنع فيها الوقوف:

ونشرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك يوضح تلك الأماكن، وجاءت كالآتي:

– الجسور.

– عرض الطريق أو في منتصفه.

– ممرات المشاة.

– على بعد 15 مترًا أو أقل من إشارة ضوئية.

– الأرصفة المخصوصة لسير المشاة.

– أماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات.

– على بعد 15 مترًا أو أقل من منعطف.

– على بعد أقل من متر ونصف من ممرات طلبة المدارس.

– عكس اتجاه السير.

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