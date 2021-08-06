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9 أماكن يمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

9 أماكن يمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها

منها على بعد 15 مترًا أو أقل من إشارة ضوئية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور أن هناك 9 أماكن يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها.

أماكن يمنع فيها الوقوف: 

ونشرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك يوضح تلك الأماكن، وجاءت كالآتي:

– الجسور.

– عرض الطريق أو في منتصفه.

– ممرات المشاة.

– على بعد 15 مترًا أو أقل من إشارة ضوئية.

– الأرصفة المخصوصة لسير المشاة.

– أماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات.

– على بعد 15 مترًا أو أقل من منعطف.

– على بعد أقل من متر ونصف من ممرات طلبة المدارس.

– عكس اتجاه السير.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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