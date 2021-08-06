هل تناول السمك يطيل العمر؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

انتشرت في الأوساط الاجتماعية معلومة مفادها أن تناول المأكولات البحرية- وخصوصًا السمك- يطيل العمر؛ إذ إن فوائد المأكولات البحرية تنعكس على الجسم أكثر من اللحوم والدواجن؛ لكونها دهونًا غير مشبعة، وبالتالي تحمي الأفراد من الأمراض ذات الصلة بالوفيات المبكرة، فما صحة ذلك؟

فوائد الأوميجا 3:

وللإجابة عن السؤال تقول استشارية التغذية الدكتورة نجود فؤاد لـ”متابعات الخليج 365“: إنه قبل كل شيء الأعمار بيد الله، ولكن بالفعل هناك دراسات عديدة كشفت أن الأفراد الذين يتناولون السمك أفضل صحيًّا وأطول عمرًا، وهذا ما نلاحظه في المعمرين في دول مختلفة ومنها اليابان، فطعامهم يرّكز على المأكولات البحرية ومنها السمك، كما توصل باحثون أمريكيون أن السمك يطيل العمر، وتحديدًا الأسماك الغنية بأحماض الأوميجا 3، فقد أجريت دراسة على أكثر من 2600 شخص متقدم في السن، أظهرت أن الذين وجدت في دمهم النسبة الأعلى من الأوميجا 3، الموجود في الأسماك عاشوا أكثر من الذين كانت عندهم نسبة هذا الحمض أدنى، وهذه الدراسة ليست عن مكملات زيت السمك بل عن معدلات الأوميجا 3 في الدم المرتبطة بالنظام الغذائي.

أحماض مفيدة للقلب:

وبينت أن الدراسة أوضحت أن معدلات الأوميجا 3 في الدم مرتبطة بتراجع خطر الوفاة وخصوصًا الناجم عن أمراض القلب والأوعية الدموية، إذ أظهرت الدراسة أن خطر وفاة الذين لديهم المعدلات الأعلى من الأوميجا 3 في الدم لأي أسباب تراجع بنسبة 27%، وبنسبة 35% إذا كان السبب أمراض القلب؛ لاحتوائه على بروتين وأحماض دهنية مفيدة للقلب، وخلصت الدراسة بوجود ارتباط بين تناول السمك وإطالة العمر، ودعت إلى إجراء المزيد من الدراسات لإثبات هذه العلاقة.

تقليل خطورة الأمراض:

ونصحت الدكتورة نجود بضرورة الحرص على تناول الأسماك، أكثر من اللحوم الحمراء والبيضاء؛ لكونها تفتقر إلى دهون الأوميجا 3 الموجودة في الأسماك، فالتحول إلى نظام غذائي بحري يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض وتحديدًا أمراض القلب وغيرها من الحالات، فخلاصة القول: إن تناول الأسماك يعزز طاقة الجسم ويسهم في تحسين المزاج، بالإضافة إلى فوائد أخرى.

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