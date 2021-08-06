مختص: 80 % من محلات زينة السيارات تغش المستهلكين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مهتم بعناية السيارات أن 80% من محلات زينة السيارات تغش المستهلكين.

ضمان الحماية وهمي:

ورأى خلال تصريحات إلى “برنامج 120″، المذاع على قناة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن ضمان الحماية والتظليل مدى الحياة وهمي.

منتج بالضمان:

وتابع أنه بقدر الإمكان يجب اختيار المنتج الذي يعطي ضمانات أثناء الاستخدام في السيارة، موضحًا أن بعض الشركات تهتم بالمنتج الأصلي المسجل في وزارة التجارة، حيث يأتي ذلك برقابة شديدة من الجهات المختصة.



شارك الخبر