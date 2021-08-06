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النمر: الفحص الطبي الدوري يشمل 7 نقاط هامة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

النمر: الفحص الطبي الدوري يشمل 7 نقاط هامة

منها العلامات الحيوية مثل السكر والدم والدهون

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب والشرايين، أن الفحص الطبي الدوري يشمل العديد من النقاط الهامة.

الفحص الدوري: 

وأوضح النمر في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الجمعة، أن الفحص الدوري يشمل النقاط التالية:

  1. السؤال عن العادات الغذائية/ / الأدوية/ التدخين/ التطعيمات.
  2. الصحة النفسية.
  3. الصحة الزوجية.
  4. فحص العلامات الحيوية: سكر، دم، دهون، كلى، كبد، بول، غدة درقية.
  5. كبار السن فحص لين العظام كشف مبكر للأورام قولون/ ثدي/ عنق رحم/ بروستات.
  6. فحص الأسنان.

أعراض جانبية لأدوية:  

في سياق آخر، أكد النمر أن بعض أدوية البروستات مثل alfuzosin وterazosin وكذلك بعض أدوية الاكتئاب مثل paroxetine من أعراضها الجانبية الدوخة عند الوقوف أو بعد الأكل.

وتابع: إذا شعرت بذلك راجع طبيبك لاتخاذ الإجراء المناسب.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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