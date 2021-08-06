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شكرا لقرائتكم النمر: الفحص الطبي الدوري يشمل 7 نقاط هامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06
وتابع: إذا شعرت بذلك راجع طبيبك لاتخاذ الإجراء المناسب.
النمر: الفحص الطبي الدوري يشمل 7 نقاط هامة
منها العلامات الحيوية مثل السكر والدم والدهون
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب والشرايين، أن الفحص الطبي الدوري يشمل العديد من النقاط الهامة.
الفحص الدوري:
وأوضح النمر في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الجمعة، أن الفحص الدوري يشمل النقاط التالية:
- السؤال عن العادات الغذائية/ الرياضة/ الأدوية/ التدخين/ التطعيمات.
- الصحة النفسية.
- الصحة الزوجية.
- فحص العلامات الحيوية: سكر، دم، دهون، كلى، كبد، بول، غدة درقية.
- كبار السن فحص لين العظام كشف مبكر للأورام قولون/ ثدي/ عنق رحم/ بروستات.
- فحص الأسنان.
أعراض جانبية لأدوية:
في سياق آخر، أكد النمر أن بعض أدوية البروستات مثل alfuzosin وterazosin وكذلك بعض أدوية الاكتئاب مثل paroxetine من أعراضها الجانبية الدوخة عند الوقوف أو بعد الأكل.
وتابع: إذا شعرت بذلك راجع طبيبك لاتخاذ الإجراء المناسب.
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