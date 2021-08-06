النمر: الفحص الطبي الدوري يشمل 7 نقاط هامة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب والشرايين، أن الفحص الطبي الدوري يشمل العديد من النقاط الهامة.

الفحص الدوري:

وأوضح النمر في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الجمعة، أن الفحص الدوري يشمل النقاط التالية:

السؤال عن العادات الغذائية/ الرياضة/ الأدوية/ التدخين/ التطعيمات. الصحة النفسية. الصحة الزوجية. فحص العلامات الحيوية: سكر، دم، دهون، كلى، كبد، بول، غدة درقية. كبار السن فحص لين العظام كشف مبكر للأورام قولون/ ثدي/ عنق رحم/ بروستات. فحص الأسنان.

أعراض جانبية لأدوية:

في سياق آخر، أكد النمر أن بعض أدوية البروستات مثل alfuzosin وterazosin وكذلك بعض أدوية الاكتئاب مثل paroxetine من أعراضها الجانبية الدوخة عند الوقوف أو بعد الأكل.

وتابع: إذا شعرت بذلك راجع طبيبك لاتخاذ الإجراء المناسب.

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