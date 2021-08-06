مياه الأمطار تحاصر منازل إسكان الخارش في صامطة بجازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أبدى عدد من أهالي إسكان الخارش التابع لمحافظة صامطة بجازان استياءهم وتذمرهم من سوء تنفيذ مشاريع التصريف بطرق وأحياء الإسكان؛ وذلك بعد أن كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة صامطة ظهر أمس الخميس سوء التصريف وخصوصًا داخل الأحياء.

سوء التصريف في إسكان الخارش:

وفي تصريحات خاصة لـ” متابعات الخليج 365” تحدث خالد كعبي قائلًا: كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة صامطة في الأيام الماضية عن سوء تنفيذ مشاريع التصريف بطرق وأحياء إسكان الملك عبدالله بالخارش ومازالت مشكلة تجمع مياه الأمطار تشكل خطرًا على المركبات وعابري الطريق والأهالي داخل الأحياء ولا نعلم إلى متى سوف تتكرر هذه المعاناة.

تخطيط الإسكان:

فيما بيَّن حسين هزازي قائلًا: من المعروف أن جميع مخططات الإسكان في المملكة تخضع لتخطيط قبل البدء في العمل بها ولكن هناك مخططات مثل إسكان الملك عبدالله بالخارش لم نشاهد عمل هذه التصرفات وخاصة مع هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة صامطة في الأيام الماضية وقد تكون هذه التصرفات مغلقة أو في حاجة إلى صيانة دورية من قبل الجهات المعنية حيث ارتفع مستوى المياه إلى الأرصفة أو دخول بعض المياه إلى داخل المنازل.

صهاريج شفط:

فيما أشار يحيى مجرشي قائلًا: إن الجهات المعنية تقوم دائمًا بشفط هذه المياه بشكل دوري بعد هطول الأمطار الغزيرة، داعيًا إلى إعادة النظر في هذا الأمر بحيث يتم تصريفها عبر مجاري الصرف التي تم وضعها مسبقًا وذلك من أجل عدم تكرار عملية الشفط في كل مرة تسقط فيها أمطار غزيرة.

مناشدة:

فيما ناشد أهالي إسكان الملك عبد الله بالخارش بصامطة عبر “متابعات الخليج 365” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة إصلاح هذه التصرفات والنظر إليها وعن سبب عدم عملها والصيانة الدورية لها حيث قد يكون هناك سبب في إعاقة تصرف المياه.



شارك الخبر