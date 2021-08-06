محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنها حافز لبذل المزيد من العطاء لتطوير العمل أصدر رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان قراراً يقضي بتعيين محمد بن ربيعان آل مشوط، مساعداً لرئيس بلدية بيشة للخدمات. من جهته عبّر "آل مشوط" عن شكره وتقديره لرئيس بلدية بيشة على هذه الثقة، قائلًا: "إنها تعتبر حافزاً له على بذل المزيد من الجهد والعطاء من خلال تطوير بيئة العمل والارتقاء بأفضل الخدمات البلدية والخدمية". 06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 08:51 PM أكد أنها حافز لبذل المزيد من العطاء لتطوير العمل تعيين "آل مشوط" مساعداً لرئيس بلدية بيشة للخدمات تعيين "آل مشوط" مساعداً لرئيس بلدية بيشة للخدمات أصدر رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان قراراً يقضي بتعيين محمد بن ربيعان آل مشوط، مساعداً لرئيس بلدية بيشة للخدمات. من جهته عبّر "آل مشوط" عن شكره وتقديره لرئيس بلدية بيشة على هذه الثقة، قائلًا: "إنها تعتبر حافزاً له على بذل المزيد من الجهد والعطاء من خلال تطوير بيئة العمل والارتقاء بأفضل الخدمات البلدية والخدمية". الكلمات المفتاحية ، تعيين "آل مشوط" مساعداً لرئيس بلدية بيشة للخدمات ،

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