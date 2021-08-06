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ذكرت تقارير صحفية في تركيا، أن حريقًّا ضخمًا اندلع اليوم الجمعة، في مستودع تابع لشركة "لوجستيات" في أحد أحياء اسطنبول، فيما تعالت سحبٌ كثيفة من الدخان الأسود في سماء المدينة.
وبحسب صحيفة "حرييت" التركية، فإن الحريق اندلع داخل مخزن لتخزين أجهزة كهربائية؛ مما أدى إلى سماع دوي انفجارات.
وتمت السيطرة على الحريق بعد حضور فرق الإطفاء إلى المكان، بينما تم إجلاء المقيمين في المنازل المحاذية لموقع الحادث، بشكل احترازي.
وبحسب سلطات مدينة اسطنبول: فإن السبب الذي أدّى إلى هذا الحريق الضخم في حي اسنيورت، لم يجر تحديده بعد؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
دوي انفجارات وإجلاء.. حريق ضخم باسطنبول و"الكارثة الأسوأ" باقية!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-06
ذكرت تقارير صحفية في تركيا، أن حريقًّا ضخمًا اندلع اليوم الجمعة، في مستودع تابع لشركة "لوجستيات" في أحد أحياء اسطنبول، فيما تعالت سحبٌ كثيفة من الدخان الأسود في سماء المدينة.
وبحسب صحيفة "حرييت" التركية، فإن الحريق اندلع داخل مخزن لتخزين أجهزة كهربائية؛ مما أدى إلى سماع دوي انفجارات.
وتمت السيطرة على الحريق بعد حضور فرق الإطفاء إلى المكان، بينما تم إجلاء المقيمين في المنازل المحاذية لموقع الحادث، بشكل احترازي.
وبحسب سلطات مدينة اسطنبول: فإن السبب الذي أدّى إلى هذا الحريق الضخم في حي اسنيورت، لم يجر تحديده بعد؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
07:19 PM
39 عربة إطفاء شاركت في عملية إخماد النيران وجهود من 105 عناصر
ذكرت تقارير صحفية في تركيا، أن حريقًّا ضخمًا اندلع اليوم الجمعة، في مستودع تابع لشركة "لوجستيات" في أحد أحياء اسطنبول، فيما تعالت سحبٌ كثيفة من الدخان الأسود في سماء المدينة.
وبحسب صحيفة "حرييت" التركية، فإن الحريق اندلع داخل مخزن لتخزين أجهزة كهربائية؛ مما أدى إلى سماع دوي انفجارات.
وتمت السيطرة على الحريق بعد حضور فرق الإطفاء إلى المكان، بينما تم إجلاء المقيمين في المنازل المحاذية لموقع الحادث، بشكل احترازي.
وبحسب سلطات مدينة اسطنبول: فإن السبب الذي أدّى إلى هذا الحريق الضخم في حي اسنيورت، لم يجر تحديده بعد؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
، دوي انفجارات وإجلاء.. حريق ضخم باسطنبول و"الكارثة الأسوأ" باقية! ،
المصدر : الخليج 365
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