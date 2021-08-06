- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اندلاع سلسلة حرائق في غلاف قطاع غزة جراء إطلاق بالونات حارقة منه.
ووفق "روسيا اليوم" أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن أربعة حرائق على الأقل نشبت اليوم الجمعة في مجلس أشقول الإقليمي جنوب غربي النجف؛ نتيجة لإطلاق بالونات من غزة، وذلك بعد ساعات من شن "حزب الله" اللبناني هجومًا صاروخيًا على مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شعبا في ثاني هجوم من نوعه منذ مطلع الأسبوع.
وأشارت إذاعة الجيش إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران.
4 على الأقل.. "بالونات غزة" تشعل حرائق جنوب إسرائيلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-06
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اندلاع سلسلة حرائق في غلاف قطاع غزة جراء إطلاق بالونات حارقة منه.
ووفق "روسيا اليوم" أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن أربعة حرائق على الأقل نشبت اليوم الجمعة في مجلس أشقول الإقليمي جنوب غربي النجف؛ نتيجة لإطلاق بالونات من غزة، وذلك بعد ساعات من شن "حزب الله" اللبناني هجومًا صاروخيًا على مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شعبا في ثاني هجوم من نوعه منذ مطلع الأسبوع.
وأشارت إذاعة الجيش إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران.
06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
07:09 PM
بعد ساعات من شن "حزب اللات" هجومًا على مواقع بشبعا
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اندلاع سلسلة حرائق في غلاف قطاع غزة جراء إطلاق بالونات حارقة منه.
ووفق "روسيا اليوم" أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن أربعة حرائق على الأقل نشبت اليوم الجمعة في مجلس أشقول الإقليمي جنوب غربي النجف؛ نتيجة لإطلاق بالونات من غزة، وذلك بعد ساعات من شن "حزب الله" اللبناني هجومًا صاروخيًا على مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شعبا في ثاني هجوم من نوعه منذ مطلع الأسبوع.
وأشارت إذاعة الجيش إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران.
، 4 على الأقل.. "بالونات غزة" تشعل حرائق جنوب إسرائيل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر 4 على الأقل.. "بالونات غزة" تشعل حرائق جنوب إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.