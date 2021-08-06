شكرا لمتابعة خبر عن 15 ألف ريال غرامة المضافات الغذائية المخالفة بالمنتجات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن استخدام مُضافات أو مواد غذائية مُخالِفة للاشتراطات الصحية واللوائح الفنية والمواصفات المُعتمَدة، مخالفة تُعرِّض لغرامة تبلغ 15 ألف ريال.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء، إلى أن استخدام مضافات أو مواد غذائية مخالفة للوائح والمواصفات عقوبتها غرامة 15 ألف ريال للمصانع أو المستودعات أو مراكز التوزيع.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء لفتت إلى أنَّ أسعار الأدوية لا زالت محددة من قبل الهيئة ولا صحة لإلغاء تسعيرها، وأنه يمكن التعرف على السعر المحدد من الهيئة من خلال باركود تتم قراءته عبر تطبيق طمني التابع للهيئة بدلًا من وجود السعر.