شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. تخصيص مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد بمهرجان الهجن في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

قال المتحدث الرسمي لمهرجان ولي العهد للهجن، أحمد البدر، إن اللجنة المشرفة على المهرجان خصصت "مليون ريال" لجائزة سيف ولي العهد التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في المهرجان.

وأضاف أنه تم تجهيز ميدان المهرجان بالطائف وعمل الصيانات اللازمة له ليكون ميدان دولي وعالمي للهجن، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن ميدان الطائف يحظى بأكبر بيطري لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية لملاك الإبل، لافتا إلى أن المهرجان سيبدأ من يوم الأحد المقبل.

وأضاف أن حضور المهرجان متاح للجميع من المحصنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا الجديد.