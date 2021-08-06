شكرا لمتابعة خبر عن شاهد: مجموعة من "الدلافين الدوارة" تسبح في مشروع البحر الأحمر⁩ بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، مجموعة من "الدلافين الدوارة” تسبح في منطقة ⁧مشروع البحر الأحمر⁩ بالسعودية.

ويعرف هذا النوع من الدلافين بقدرته على الدوران فوق سطح البحر، وبإمكانه القيام بـ 7 دورات في المرة الواحدة.

وتقع محمية الجزر الشمالية شمال البحر الأحمر، حيث توجد فيها شعاب العرق والفانوس أو ما يطلق عليها بيت الدولفين أشهر مواقع الغوص بالمحمية والتى تعد ضمن مناطق الشعاب الشهيرة التى أصبحت فيما بعد أهم مواقع الغوص وأكثرها شهرة حول العالم.

وتقيم أعداد كبيرة من أسراب الدلافين فى منطقة شعاب العرق والفانوس، حيث تتخذ من تلك الشعاب بيوتا لها مما جعلها مقصدا هاما وموقعاً مميزاً للغطس لأغلب السياح من جنسيات العالم، لمشاهدة أسراب الدلافين.