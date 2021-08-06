شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 66 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، من ضبط 66 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم 37 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.