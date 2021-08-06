شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: بعض الإجراءات التجميلية زادت بنسبة 50% مع بداية وسائل التواصل "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف استشاري جراحة تجميل الدكتور يزيد الغنيم، عن تأثير السوشيال ميديا على عمليات التجميل، قائلا إن بعض الإجراءات التجميلية زادت بنسبة 50% مع بداية وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح يزيد الغنيم خلال حواره مع قناة الإخبارية، أن تأثير السوشيال ميديا كبير على المتلقي بشكل كامل خصوصا في عمليات التجميل.

وأشار:"من الطلبات الغريبة التي أصبحت منتشرة مؤخرا وهي تلتقط صورتها فلتر وبالسيلفي وتطلب تغيير وجهها مثل الصورة"، موضحا أن السيلفي يشوه الوجه لأنه يكبر أشياء ويصغر أخر.

وتابع أن عمليات التجميل ارتفعت بنسبة 35% بسبب السيلفي،حيث انتشر الفيديو على نطاق واسع.