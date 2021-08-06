شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت بالمملكة، متوقعا استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية ممطرة.

وأشار مركز الأرصاد إلى تأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ولفت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي 12-30كم/ساعة، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط و الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط وحالة البحر ومتوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئيين الجنوبي والأوسط.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية مساءً، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف الموج.