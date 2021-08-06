شكرا لمتابعة خبر عن استشارية : شرب فنجان قهوة يخفض اختلال نبضات القلب (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قالت رشا البواردي، استشارية قسطرة القلب بمستشفى الحرس الوطني بجدة، إن دراسة بريطانية أكدت أن كل فنجان قهوة يخفض اختلال نبضات القلب بنسبة 3٪.

وأضافت أن شرب أكثر من 6 أكواب قهوة مرتبط بزيادة معدل التدخين، مؤكدة عدم وجود أي دراسات أثبتت وجود ضرر على القلب، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "الإخبارية".

ولفتت إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تنصح بعدم تجاوز 400 مليغرام من الكافيين أثناء شرب القهوة، مضيفة أن شرب القهوة بمعدل أعلى من 1200 مليغرام قد يسبب تشنجات وسرعة ضربات القهوة.