شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تضبط موقعًا لتصنيع العرق المسكر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

تمكنت أمانة جدة ممثلة في بلدية الشرفية الفرعية، من مداهمة موقعا لتصنيع العرق المسكر بمنزل "شعبي" في نطاق الحي، خلال جولات الرقابة الميدانية للبلدية.

وفي التفاصيل، استدلت الفرق الميدانية على منزل "شعبي" تستغله عمالة لتصنيع مادة "العرق" المسكر.

كما جرى ضبط عشر حاويات بسعة 600 لتر، إضافة إلى مصادرة الأدوات وإتلاف المواد المسكرة، وفق الإجراءات الصحية المتبعة واستكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع.