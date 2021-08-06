شكرا لمتابعة خبر عن مدير عام الأمر بالمعروف يقوم بجولة تفقدية لهيئة محافظة عنيزة لمتابعة سير العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله محسن الغامدي (صدى):

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة القصيم الشيخ خالد بن ناصر بن حميد بجولة تفقدية على النطاق الاشرافي لهيئة محافظة عنيزة وشملت الأسواق التجارية والمتنزهات العامة والمنتجعات الريفية ، للوقوف ميدانياً على تنفيذ خطة سير العمل، وكذلك متابعة تنفيذ الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة وهي حملة (الخوارج شرار الخلق) وحملة ( رب اجعل هذا البلد آمناً ) والتي دشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند - حفظه الله - وأطلقها بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم - حفظه الله -.

وأوضح فضيلته أن خطة العمل تشمل التمركز الميداني بتغطية الأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة والمنتجعات الريفية والمهرجانات الموسمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما التقى فضيلته بالأعضاء ، وحثهم على الإخلاص والتفاني في عملهم والتقيد بالأنظمة والتعليمات.

وأشاد ابن حميد بالدعم المستمر من لدن سمو أمير المنطقة وسمو نائبه - يحفظهما الله - ، وبتوجيه ومتابعة معالي الرئيس العام في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - لخدمة الدين والوطن .