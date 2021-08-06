«المرور» يحذر من الوقوف في 9 أماكن

الرياض - محمد عبدالله - حذَّر المرور السعودي، اليوم الجمعة، من الوقوف أو التوقف في 9 أماكن.

وقال المرور السعودي، في إنفوجراف نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الأماكن المحظور الوقوف فيها، تشمل: «الجسور، وعرض الطريق ومنتصفه، وممرات المشاة، وعلى بعد 15 مترًا أو أقل من الإشارة الضوئية».

كما تتضمن «الأرصفة المخصصة لسير المشاة، وأماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات، والوقوف على بعد 15 مترًا أو أقل من منعطف، والوقوف على بعد أقل من (متر ونصف المتر) من ممرات طلبة المدارس، والوقوف عكس اتجاه السير».