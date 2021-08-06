5 توجيهات من أمانة الشرقية بعد ضبط 77 مخالفة للتدابير الصحية

الرياض - محمد عبدالله - نفذت أمانة المنطقة الشرقية 1424 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، ما أسفر عن إغلاق 4 منشآت مخالفة، وضبط 77 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ممتثل في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

كما شددت أمانة المنطقة على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية أو المخالفات البلدية عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.