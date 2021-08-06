السديس: التطبيقات الذكية والتحولات الرقمية ركائز التطوير بـ«شؤون الحرمين»

الرياض - محمد عبدالله - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن التطبيقات الذكية والتحولات الرقمية من أهم الوسائل التطويرية في تأريخ الرئاسة، ومن ركائزها الأساسية خلال مسيرتها في المرحلة المقبلة.

وأضاف «السديس» أن الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الخدمية ستشهدان تطورًا متسارعًا في الحرمين الشريفين، كما ستبني الرئاسة برامجها وخططها بما يتوافق مع الرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية (2030)، باعتبار خدمة ضيوف الرحمن من أبرز برامجها.

وتابع: نضع نصب أعيننا إثراء وتعميق تجربة الحج والعمرة بتقديم خدمات استثنائية في جميع مراحل رحلة الحجاج والمعتمرين، وسنسعى لتحقيق هذا الهدف السامي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

ولفت إلى أن من سمات جهاز الرئاسة خلال السنوات المقبلة الاعتماد التام في كل مخرجاتها على التقانة، ودعم المبادرات الرقمية، وتحفيز الموهوبين في المجالات كافة، وبالأخص المبتكرون لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واختتم: أننا في جهاز الرئاسة العامة نهدف إلى المساهمة بشكل فعال ومؤثر في ارتقاء مؤشرات النضج في الخدمات الرقمية الحكومية، وسنسعى جاهدون لرقمنة الخدمات المقدمة للمستفيدين بشكل كامل.