بالفيديو.. استشاري يكشف «أغرب» 3 أسباب لعمليات التجميل في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - عرض استشاري جراحة التجميل الدكتور يزيد الغنيم، ما وصفه بـ«أغرب» طلبات طالبي جراحات التجميل، ومن بينها طلب بعض السيدات صورة محددة وطلبها إجراء الجراحة لتكون مثل الصورة.

وقال «الغنيم»، خلال لقائه المذاع على قناة «الإخبارية»، إن بعض السيدات يُحضرن صورة سيلفي ويطلبن «تغيير الوجه»، مشيرًا إلى أن «السيلفي» يشوِّه الوجه بتكبير أشياء وتصغير أخرى وقد تسبب في زيادة جراحات التجميل منذ انتشاره.

واستكمل: بعض طلبات جراحات التجميل تكون بسبب «صور المشاهير» ويطلب البعض جراحة تجميل للوصول لنفس شكل أوجه المشاهير، على الرغم من أنَّ صور المشاهير خاضعة إلى «فوتوشوب وماكياج»، مشيرًا إلى زيادة عمليات التجميل بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.

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