شهب البرشاويات الأفضل بسماء المملكة الخميس.. وبيان يكشف سبب ظهورها

الرياض - محمد عبدالله - تشهد سماء المملكة العربية السعودية، الخميس المقبل، حدثًا فلكيًّا، يتمثل بمشاهدة أفضل زخة شهب من شهب البرشاويات.

وقالت جمعية نور الفلكية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن عدد شهب البرشاويات التي يمكن رصدها، 70 شهابًا لكل ساعة، يقصد به 60 دقيقة متفرقة خلال ليلة رصد واحدة، عند صفاء الجو والظلام التام، وسيزيد التصوير من متعة المشاهدة.

وأشارت إلى أن سبب زخة شهب البرشاويات يرجع إلى عبور الأرض، غبار المذنب سويفت تتل؛ حيث تدخل حبيبات الغبار للغلاف الجوي بسرعة 60كلم/ث.

يذكر أن مذنب سويفت وصل لأقرب نقطة من الشمس عام 1992، وسوف يعود عام 2126.