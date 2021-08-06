اخبار السعوديه

الدمام: ضبط معمل لصنع التوصيلات الكهربائية المغشوشة

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الموارد البشرية تتفاعل مع رصد دوت الخليج عمل تحت الشمس

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع رصد «دوت الخليج» وجود عمالة تعمل في أثناء فترة حظر العمل تحت أشعة الشمس، حيث أكدت...

032b35d2cf.jpgأبها: دوت الخليج
63fbea52bd.jpg27 ذو الحجة 1442 هـ

المدينة المنورة : ضبط 47 شخصا خالفوا تعليمات الحجر الصحي

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق...

icon-byline.pngالمدينة المنورة : دوت الخليج
icon-clock.png27 ذو الحجة 1442 هـ

جدة : إزالة مواقع مخالفة بمخطط معارض الجوهرة

شرعت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الأمنية اليوم الخميس في إزالة مباني مخالفة ( مكاتب خدمات عامة ومكاتب تعقيب ) أقيمت بطريقة غير...

icon-byline.pngجدة : دوت الخليج
icon-clock.png27 ذو الحجة 1442 هـ

مبادرة صوتك مسموع بصحة جازان

أطلقت إدارة التمريض بصحة جازان بالتعاون مع مستشفى إرادة للصحة النفسية مبادرة «صوتك مسموع»، إحدى مبادرات الإدارة ضمن خطتها...

icon-byline.pngجازان: عبده علواني
icon-clock.png26 ذو الحجة 1442 هـ

في يومه الأول..221 ألف ريال مبيعات المزاد الدولي لإنتاج الصقور

انطلقت مساء اليوم فعاليات النسخة الأولى من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي، وسط مشاركة واسعة من...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png26 ذو الحجة 1442 هـ

التجارة تفعل 63% من مؤشرات الأداء لتحسين خدماتها

عملت وزارة التجارة على تفعـيل 63% من دليل مؤشـــرات الأداء المعتمد في الوزارة خلال 1441-1442 هـ، وذلك اسـتمرارا لمتابعة وتحسـين أداء...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png26 ذو الحجة 1442 هـ

شواطئ ينبع نقطة جذب لهواة الرياضات البحرية في صيف

تعتبر «ينبع» إحدى الوجهات السياحية الاستثنائية الرئيسية، التي عززت من تطور وانتشار الأنشطة والرياضات البحرية في برنامج «صيف...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png26 ذو الحجة 1442 هـ

تمكين 20 سيدة بمناصب عليا برئاسة الحرمين

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تتويج «20» سيدة من الحاصلات على درجتي...

icon-byline.png‏مكة المكرمة : دوت الخليج
icon-clock.png26 ذو الحجة 1442 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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