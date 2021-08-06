الدمام: ضبط معمل لصنع التوصيلات الكهربائية المغشوشة

الموارد البشرية تتفاعل مع رصد دوت الخليج عمل تحت الشمس تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع رصد «دوت الخليج» وجود عمالة تعمل في أثناء فترة حظر العمل تحت أشعة الشمس، حيث أكدت... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 27 ذو الحجة 1442 هـ 27 ذو الحجة 1442 هـ

المدينة المنورة : ضبط 47 شخصا خالفوا تعليمات الحجر الصحي صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق... المدينة المنورة : دوت الخليج المدينة المنورة : دوت الخليج 27 ذو الحجة 1442 هـ 27 ذو الحجة 1442 هـ

جدة : إزالة مواقع مخالفة بمخطط معارض الجوهرة شرعت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الأمنية اليوم الخميس في إزالة مباني مخالفة ( مكاتب خدمات عامة ومكاتب تعقيب ) أقيمت بطريقة غير... جدة : دوت الخليج جدة : دوت الخليج 27 ذو الحجة 1442 هـ 27 ذو الحجة 1442 هـ

مبادرة صوتك مسموع بصحة جازان أطلقت إدارة التمريض بصحة جازان بالتعاون مع مستشفى إرادة للصحة النفسية مبادرة «صوتك مسموع»، إحدى مبادرات الإدارة ضمن خطتها... جازان: عبده علواني جازان: عبده علواني 26 ذو الحجة 1442 هـ 26 ذو الحجة 1442 هـ

في يومه الأول..221 ألف ريال مبيعات المزاد الدولي لإنتاج الصقور انطلقت مساء اليوم فعاليات النسخة الأولى من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي، وسط مشاركة واسعة من... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 26 ذو الحجة 1442 هـ 26 ذو الحجة 1442 هـ

التجارة تفعل 63% من مؤشرات الأداء لتحسين خدماتها عملت وزارة التجارة على تفعـيل 63% من دليل مؤشـــرات الأداء المعتمد في الوزارة خلال 1441-1442 هـ، وذلك اسـتمرارا لمتابعة وتحسـين أداء... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 26 ذو الحجة 1442 هـ 26 ذو الحجة 1442 هـ

شواطئ ينبع نقطة جذب لهواة الرياضات البحرية في صيف السعودية تعتبر «ينبع» إحدى الوجهات السياحية الاستثنائية الرئيسية، التي عززت من تطور وانتشار الأنشطة والرياضات البحرية في برنامج «صيف... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 26 ذو الحجة 1442 هـ 26 ذو الحجة 1442 هـ

تمكين 20 سيدة بمناصب عليا برئاسة الحرمين كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تتويج «20» سيدة من الحاصلات على درجتي... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 26 ذو الحجة 1442 هـ 26 ذو الحجة 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر الدمام: ضبط معمل لصنع التوصيلات الكهربائية المغشوشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.