الدمام: ضبط معمل لصنع التوصيلات الكهربائية المغشوشة

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الموارد البشرية تتفاعل مع رصد دوت الخليج عمل تحت الشمس
تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع رصد «دوت الخليج» وجود عمالة تعمل في أثناء فترة حظر العمل تحت أشعة الشمس، حيث أكدت...
المدينة المنورة : ضبط 47 شخصا خالفوا تعليمات الحجر الصحي
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق...
جدة : إزالة مواقع مخالفة بمخطط معارض الجوهرة
شرعت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الأمنية اليوم الخميس في إزالة مباني مخالفة ( مكاتب خدمات عامة ومكاتب تعقيب ) أقيمت بطريقة غير...
مبادرة صوتك مسموع بصحة جازان
أطلقت إدارة التمريض بصحة جازان بالتعاون مع مستشفى إرادة للصحة النفسية مبادرة «صوتك مسموع»، إحدى مبادرات الإدارة ضمن خطتها...
في يومه الأول..221 ألف ريال مبيعات المزاد الدولي لإنتاج الصقور
انطلقت مساء اليوم فعاليات النسخة الأولى من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي، وسط مشاركة واسعة من...
التجارة تفعل 63% من مؤشرات الأداء لتحسين خدماتها
عملت وزارة التجارة على تفعـيل 63% من دليل مؤشـــرات الأداء المعتمد في الوزارة خلال 1441-1442 هـ، وذلك اسـتمرارا لمتابعة وتحسـين أداء...
شواطئ ينبع نقطة جذب لهواة الرياضات البحرية في صيف السعودية
تعتبر «ينبع» إحدى الوجهات السياحية الاستثنائية الرئيسية، التي عززت من تطور وانتشار الأنشطة والرياضات البحرية في برنامج «صيف...
تمكين 20 سيدة بمناصب عليا برئاسة الحرمين
كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تتويج «20» سيدة من الحاصلات على درجتي...
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