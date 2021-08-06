الموارد البشرية تتفاعل مع رصد دوت الخليج عمل تحت الشمس

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع رصد «دوت الخليج» وجود عمالة تعمل في أثناء فترة حظر العمل تحت أشعة الشمس، حيث أكدت الوزارة أنه تم الوقوف على المخالفة من خلال زيارة فرق الرقابة الميدانية بالوزارة الموقع، وهو ما أسفر عن ضبط 4 مخالفات للفقرة «38»، ومخالفة واحدة للفقرة «14».
وتم استدعاء مسؤول المنشأة، للمراجعة، وأخذ التعهدات والإقرارات اللازمة بالالتزام بما جاء في القرار الوزاري بحظر العمل تحت أشعة الشمس.
تفاصيل... عمل تحت الشمس
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