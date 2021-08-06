7 نصائح لتفادي الإصابة بهشاشة العظام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عصام الحسن، أفراد المجتمع بالحرص على 7 أمور صحية لتفادي الإصابة بهشاشة العظام- المرض الصامت- في سن مبكرة، وهي:

نصائح هامة:

⁃ تجنب سوء التغذية؛ إذ يعتبر ذلك من أكثر مسببات هشاشة العظام، من خلال الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على المعادن الأساسية التي تقوي العظام.

⁃ تفادي الإصابة بالالتهاب في المفاصل، ومنها التهاب الروماتويد الذي يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام.

⁃ الحرص على الحركة وممارسة الرياضة لتجنب هشاشة العظام المبكرة.

⁃ قياس فيتامين D، فنقصه يؤدي إلى عدم امتصاص الكالسيوم بشكل جيد داخل الجسم، مما يؤثر على العظام وتعرضها إلى هشاشة العظام.

⁃ تجنب التدخين، لكونه يعرض الإنسان إلى الكثير من المشكلات الصحية، ومن ضمنها هشاشة العظام.

⁃ تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والمشروبات الغازية، فذلك يساعد على منع امتصاص الكالسيوم بالجسم، والتأثير على معادن الجسم بشكل سلبي مما يعرض الجسم إلى هشاشة العظام.

⁃ تفادي الإصابة بالاكتئاب، فذلك يؤثر على الكتلة العضلية بالجسم، مما يتسبب في حدوث هشاشة العظام بسرعة.

يصيب جميع الشرائح:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن مرض هشاشة العظام ينتشر بين جميع الشرائح العمرية ولكن كبار السن قد يتعرضون له أكثر، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي لهشاشة العظام أهمها اتباع العادات الغذائية الخاطئة، ونقص نسبة الكالسيوم والمعادن الغذائية المختلفة في جسم الإنسان، وبلوغ سن اليأس لدى النساء بسبب انقطاع الطمث، كما أن التقدم في العمر يؤدي إلى ضعف العظام، بالإضافة إلى التدخين.

التجاهل يحدث الكسور:

وحذر من التهاون بهشاشة العظام، حيث قد ينتج عن عدم العلاج بشكل جيد أو غير المكتشفة من الأساس مشاكل خطيرة، وفي المرحلة المتقدمة من المرض تقل حركة الأشخاص المصابين بشكل كبير، ‫ويمكن أن تحدث الكسور حتى مع الأحمال المنخفضة؛ لذا فإن الاكتشاف المبكر من أهم الوسائل العلاجية والوقائية من مضاعفات المرض.

تقوية بنية العظام:

واختتم الدكتور الحسن بالقول: إن هشاشة العظام مرض يمكن منعه وتقوية بنية العظام مع العلاجات الداعمة، أي أنه يمكن علاجها، بالحرص على تضمين التغذية الغنية بالكالسيوم والأنشطة الرياضية التي تعزز بنية العظام، وخاصة حتى الثلاثينيات؛ لأنه بعد هذه السن يحدث انخفاض في كثافة العظام، وممارسة الرياضة، وتجنب التدخين.

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