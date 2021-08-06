أمطار رعدية مع برد على جازان حتى الثامنة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات صبيا ، وبيش ، وأبو عريش ، وضمد ، وأحد المسارحة ، وصامطة ، والحرث ، والداير بني مالك ، والعارضة ، والريث ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات حالة الطقس:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم في السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة) قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض بالعوالق الترابية وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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