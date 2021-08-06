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أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة، أنه بالتزامن مع اقتراب القمر من منزلة الاقتران لشهر محرم 1443هـ، ستكون أمسيات نهاية الأسبوع المظلمة من الجمعة إلى الأحد مثالية لاستكشاف عدد لا يحصى من العقد وتكتلات النجوم الموزعة على طول مجرة درب التبانة ، والتي يوجد العديد ضمن فهرس تشارلز ميسييه لأفضل أجسام أعماق السماء.
ولإسكتشاف تلك العناقيد النجمية يتم استخدام المنظار ويفضل استخدام تلسكوب بتكبير منخفض، حيث تشمل العناقيد الجميلة: ميسييه 39 و ميسييه 29 في كوكبة الدجاجة و Caldwell 16 في كوكبة العظاءة وعنقود البط البري (ميسييه 11) وميسييه 26 في كوكبة الترس وسحابة القوس النجمية (ميسييه 24).
بشكل عام الرصد يجب أن يكون من موقع مظلم بعيد عن أضواء المدن ؛ حيث يمكن رؤية الشريط النجمي لدرب التبانة يقطع السماء وهو الوقت الأفضل خلال العام للنظر باتجاه مركز المجرة في الليل.
فعند النظر لذلك الشريط بالعين المجردة سوف يظهر ضبابي عبر السماء ، وعند استخدام المنظار سوف يكشف الشريط الضبابي عن عدد كبير من النجوم البعيدة.
من ناحية أخرى، فإن القاطنين في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية سوف يكون المنظر لديهم أكثر جمالاَ ؛ حيث أن مركز المجرة -الجزء الغني بالنجوم- سيكون عاليا في قبة السماء مما سيكون عليه الحال لدينا في النصف الشمالي "شمال خط الاستواء" ؛ حيث سيكون باتجاه الأفق الجنوبي في ليالي أغسطس.
06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 06:16 PM
رئيس "فلكية جدة": موزعة على طول المجرة ضمن فهرس "ميسييه""الدجاجة" و"البط".. اضرب موعدًا مع عناقيد "درب التبانة" الرائعة
أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة، أنه بالتزامن مع اقتراب القمر من منزلة الاقتران لشهر محرم 1443هـ، ستكون أمسيات نهاية الأسبوع المظلمة من الجمعة إلى الأحد مثالية لاستكشاف عدد لا يحصى من العقد وتكتلات النجوم الموزعة على طول مجرة درب التبانة ، والتي يوجد العديد ضمن فهرس تشارلز ميسييه لأفضل أجسام أعماق السماء.
ولإسكتشاف تلك العناقيد النجمية يتم استخدام المنظار ويفضل استخدام تلسكوب بتكبير منخفض، حيث تشمل العناقيد الجميلة: ميسييه 39 و ميسييه 29 في كوكبة الدجاجة و Caldwell 16 في كوكبة العظاءة وعنقود البط البري (ميسييه 11) وميسييه 26 في كوكبة الترس وسحابة القوس النجمية (ميسييه 24).
بشكل عام الرصد يجب أن يكون من موقع مظلم بعيد عن أضواء المدن ؛ حيث يمكن رؤية الشريط النجمي لدرب التبانة يقطع السماء وهو الوقت الأفضل خلال العام للنظر باتجاه مركز المجرة في الليل.
فعند النظر لذلك الشريط بالعين المجردة سوف يظهر ضبابي عبر السماء ، وعند استخدام المنظار سوف يكشف الشريط الضبابي عن عدد كبير من النجوم البعيدة.
من ناحية أخرى، فإن القاطنين في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية سوف يكون المنظر لديهم أكثر جمالاَ ؛ حيث أن مركز المجرة -الجزء الغني بالنجوم- سيكون عاليا في قبة السماء مما سيكون عليه الحال لدينا في النصف الشمالي "شمال خط الاستواء" ؛ حيث سيكون باتجاه الأفق الجنوبي في ليالي أغسطس.
، "الدجاجة" و"البط".. اضرب موعدًا مع عناقيد "درب التبانة" الرائعة ،
المصدر : الخليج 365
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