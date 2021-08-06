شكرا لقرائتكم خبر عن "جوازات الشرقية" تمدد الدوام الرسمي لتسليم "الجواز السعودي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مددت جوازات المنطقة الشرقية وقت الدوام الرسمي لتسليم الجواز السعودي (إصدار، وتجديد) المنفّذة عبر منصة أبشر، ليكون من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساء خلال أيام عمل الأسبوع، وذلك حتى نهاية الإجازة الصيفية.

ويأتي ذلك للتسهيل على المواطنين وتمكينهم من تنفيذ عمليات إصدار وتجديد جوازاتهم عبر منصة أبشر وحرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع حدوث أي ازدحام.

وأكدت جوازات المنطقة الشرقية أنه بإمكان المستفيدين تسلّم جوازتهم عبر خدمة توصيل الوثائق المقدمة من البريد السعودي (سبل)، لتمكّنهم من طلب إيصال جوازات السفر التي تم إصدارها أو تجديدها إلى العنوان الوطني المسجل في النظام.