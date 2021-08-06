15 ألف ريال غرامة استخدام مُضافات أو مواد غذائية مخالفة للاشتراطات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن استخدام مُضافات أو مواد غذائية مُخالِفة للاشتراطات الصحية واللوائح الفنية والمواصفات المُعتمَدة، مخالفة تُعرِّض لغرامة تبلغ 15 ألف ريال.

غرامات:

وأوضحت الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أن استخدام مضافات أو مواد غذائية مخالفة للوائح والمواصفات عقوبتها غرامة 15 ألف ريال للمصانع أو المستودعات أو مراكز التوزيع.

وفي وقت سابق أوضحتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء أنَّ أسعار الأدوية لا زالت محددة من قبل الهيئة ولا صحة لإلغاء تسعيرها، وأنه يمكن التعرف على السعر المحدد من الهيئة من خلال باركود (ثنائي الأبعاد) تتم قراءته عبر تطبيق طمني التابع للهيئة بدلًا من وجود السعر (كتابةً) من ضمن تصميم العبوة الواردة للصيدليات من قبل المصانع؛ حيث إنَّ الهدف من عدم وجود السعر (كتابةً) ضمن تصميم العبوة هو مرونة التعديل والتحديث على السعر في (الباركود) مع انخفاض الأسعار الذي يطرأ على المستحضرات الصيدلانية مع مرور الوقت، وهو ما يصعب تعديله أو تحديثه على تصميم العبوة بشكل مستمر.

تعديل تسعير الأدوية:

وأشارت الهيئة إلى أنَّه بناءً على التعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإنَّ مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية مُلزمة بإضافة “باركود” ثنائي الأبعاد على غلاف المستحضر الخارجي تتم قراءته عبر تطبيق “طمني” التابع للهيئة بدلًا من طباعة السعر على العبوة (كتابةً) إضافة إلى وضع السعر على العبوة من خلال مُلصق تضعه الصيدليات يتوافق مع السعر المُحدث في (الباركود)، والذي يحتوي على السعر الفعلي والمُحدَّث ورقم تسجيل المستحضر، ووفق النظام فيحق للشركات بيع المستحضر بسعر أقل من السعر المحدد في الباركود، ولا يسمح لهم بزيادته، وذلك اعتبارًا من تاريخ 22/‏ 12/‏ 1442هـ الموافق 1/‏ 8/‏ 2021م.

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