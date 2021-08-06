السديس: نسعى لرقمنة الخدمات المقدمة للمستفيدين بشكل كامل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن التطبيقات الذكية والتحولات الرقمية من أهم الوسائل التطويرية في تأريخ الرئاسة، ومن ركائزها الأساسية خلال مسيرتها في المرحلة القادمة.

الذكاء الاصطناعي:

وأضاف الشيخ السديس أن الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الخدمية سيشهدان تطورًا متسارعًا في الحرمين الشريفين، كما ستبني الرئاسة برامجها وخططها بما يتوافق مع الرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية (2030)، باعتبار خدمة ضيوف الرحمن من أبرز برامجها.

تعميق تجربة الحج والعمرة:

وأشار إلى أننا نضع نصب أعيننا “إثراء وتعميق تجربة الحج والعمرة من خلال تقديم خدمات استثنائية في جميع مراحل رحلة الحجاج والمعتمرين”، وسنسعى لتحقيق هذا الهدف السامي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

ولفت إلى أن من سمات جهاز الرئاسة خلال السنوات القادمة الاعتماد التام في كافة مخرجاتها على التقانة، ودعم المبادرات الرقمية، وتحفيز الموهوبين في المجالات كافة وبالأخص المبتكرون لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وذكر أن جهاز الرئاسة العامة يهدف إلى المساهمة بشكل فعال ومؤثر في ارتقاء مؤشرات النضج في الخدمات الرقمية الحكومية، وسيسعى جاهدًا لرقمنة الخدمات المقدمة للمستفيدين بشكل كامل.

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